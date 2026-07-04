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Джошуа признал что поражение от Усика изменило его тренировки

Объяснил, почему украинец непобедим в последних раундах.
Сегодня, 11:48       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Тяжеловес Энтони Джошуа рассказал о трёх вещах, которые он вынес из тренировок после боёв с Александром Усиком.

В интервью DAZN Boxing британец заявил, что физику и психологию можно развивать тренировками и работой над собой, однако именно духовность отличает Усика от многих других боксёров.

Джошуа отметил, что Усик добивается преимущества в концовках боёв благодаря дисциплине, молитве и трудовой этике. Он подчеркнул, что не собирается копировать стиль украинца, но старается перенять его подход к работе и внутреннюю устойчивость.

Также Джошуа признался, что поражение от Усика стало для него тяжёлым моментом, после которого он пересмотрел своё отношение к выносливости и структуре боя.

К слову, менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик

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