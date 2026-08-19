YouTube - фаворит в борьбе за региональные права НБА

Платформа может объединить все трансляции НБА в одном сервисе.

НБА рассматривает YouTube в качестве централизованного партнера для трансляции матчей местных команд с территориальными ограничениями, пишет Sports Business Journal.

Ожидается, что в потенциальную сделку могут войти от 20 до 29 команд. При этом Торонто и, вероятно, Лейкерс могут остаться за её пределами из‑за собственных выгодных соглашений.

Если к партнёрству присоединятся большинство клубов, стоимость сделки с YouTube может достичь 1,2 млрд долларов за сезон‑2026/27. Доходы распределят между командами с учётом их популярности.

За региональные права также может побороться стриминговая платформа DAZN, которая ждёт большей ясности в переговорах НБА с YouTube.

К слову, ранее СМИ раскрыли детали настоящей причины ухода Леброна из Лейкерс.

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