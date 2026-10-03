УЕФА назначил рефери на матч Украина - Венгрия в Лиге наций

В понедельник, 5 октября, сборная Украины проведет номинально домашний матч против Венгрии в четвертом туре Дивизиона B Лиги наций.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, этот поединок будет обслуживать полностью хорватская бригада арбитров во главе с 41-летним Игорем Паяцом.

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На линиях ему будут помогать Боян Зобеница и Иван Михаль, а четвертым рефери станет Дарио Бел.

За систему VAR будет отвечать Марио Зебец и его помощник Тихомир Пейин.

Источник: UEFA.COM

Ранее Паяц пересекался с украинскими командами на международной арене. Хорватский рефери в 2024 году работал на ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором Кривбасс проиграл 0:3 Бетису, а также в 2018 году обслуживал поединок Юношеской лиги УЕФА между Динамо и Андерлехтом (1:1).

Матч Украина - Венгрия состоится в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что в предыдущем поединке Лиги наций украинская сборная потерпела разгромное поражение 0:3 от Северной Ирландии.

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