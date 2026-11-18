Лионель Месси намерен ограничить использование своего имени и изображений Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA) в коммерческих целях.

Причиной стали разногласия по поводу рекламных контрактов организации и скандалы вокруг ее руководства.

Как сообщает аргентинское издание Clarín, юридическая команда нападающего уже подготовила официальный документ с требованием прекратить использование его имени, фотографий и видеоматериалов для получения коммерческой выгоды.

Одним из поводов для такого решения стал рекламный конфликт с пивными брендами. Месси имеет эксклюзивный контракт с американской компанией Michelob, однако AFA разрешила другому пивному спонсору сборной использовать изображение футболиста в рекламной кампании.

Ситуация также связана с ухудшением отношений Месси с президентом ассоциации Клаудио Тапией и ее казначеем Пабло Товиггино на фоне финансовых скандалов вокруг организации.

Месси выступает за американский Интер Майами с 2023 года. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира 2022 года и дважды выигрывал Кубок Америки.

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