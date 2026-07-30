Паредес, Молина и Аяла под следствием ФИФА за драку с испанцами в финале ЧМ

Политический баннер и драки привели к делу ФИФА против AФA.

ФИФА открыла дисциплинарные дела против сборной Аргентины по итогам ЧМ‑2026. Об этом передаёт ESPN.

Под расследование попали Леандро Паредес, Науэль Молина и помощник тренера Роберто Аяла из‑за стычек с игроками Испании после финала. Также отдельно рассматриваются эпизоды с Тьяго Альмадой и Гави.

Кроме того, AFA обвиняют в использовании политического баннера. Напомним, что после победы над Англией аргентинцы оставили на поле баннер с надписью Las Malvinas son Argentinas (Мальвинские острова - аргентинские). Это прямой политический намёк на Фолклендские острова, которые контролируются Великобританией.

Добавим, что в организации подтвердили, что дисциплинарные производства уже открыты, а окончательные решения будут приняты после рассмотрения всех обстоятельств.

Ранее лидер сборной Аргентины вернулся в клуб, но его возвращение в игру пока под вопросом.

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