Федерация футбола Аргентины готовит массовые иски после финала ЧМ-2026
AFA готовит иски из‑за "кампании дезинформации" против сборной Аргентины, пишет Footmercato.
Федерация футбола Аргентины намерена обратиться в суд после чемпионата мира‑2026 из‑за публикаций, которые считает частью целенаправленной кампании дезинформации против национальной команды.
Напомним, что во время турнира "альбиселесте" регулярно оказывалась в центре скандалов из‑за судейских решений, поведения игроков, обвинений в грубой игре и публикаций в интернете.
Юристы AFA уже собирают доказательства. Ответчиками могут стать СМИ, популярные аккаунты и обычные пользователи, распространявшие, по мнению федерации, ложную или клеветническую информацию.
Ранее ФИФА начала расследование против Аргентины из‑за поведения игроков в финале.
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