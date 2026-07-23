Федерация футбола Аргентины готовит массовые иски после финала ЧМ-2026

Идёт в суд против блогеров и журналистов, которые распространяли ложь о команде.

AFA готовит иски из‑за "кампании дезинформации" против сборной Аргентины, пишет Footmercato.

Федерация футбола Аргентины намерена обратиться в суд после чемпионата мира‑2026 из‑за публикаций, которые считает частью целенаправленной кампании дезинформации против национальной команды.

Напомним, что во время турнира "альбиселесте" регулярно оказывалась в центре скандалов из‑за судейских решений, поведения игроков, обвинений в грубой игре и публикаций в интернете.

Юристы AFA уже собирают доказательства. Ответчиками могут стать СМИ, популярные аккаунты и обычные пользователи, распространявшие, по мнению федерации, ложную или клеветническую информацию.

Ранее ФИФА начала расследование против Аргентины из‑за поведения игроков в финале.

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