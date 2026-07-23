Экс-форвард Ромы оценил перспективы Довбика

Товальери о том, почему Довбику нужно сменить команду.

Бывший нападающий Ромы Сандро Товальери оценил возможный переход украинского форварда Артема Довбика в Фиорентину.

По мнению экс-футболиста, украинец способен успешно вписаться в атакующую схему команды и добиться успеха во Флоренции, пишет Tuttomercatoweb.

Товальери отметил, что Довбик хорошо проявил себя в Испании, однако затем столкнулся с травмами и конкуренцией со стороны Дониэлла Малена.

При этом бывший форвард Ромы признался, что как болельщик римского клуба был бы расстроен возможным уходом Довбика.

К слову, Модрич принял окончательное решение по поводу своего будущего в Милане.

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