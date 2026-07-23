Бывший чемпион мира хочет стать последним соперником Усика

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энди Руис заявил, что хотел бы провести поединок с украинцем Александром Усиком.

Американец отметил, что украинский боксёр уже прошёл через множество тяжёлых боёв, а отказ от чемпионских титулов даёт ему больше возможностей для выбора соперника.

"Я даже не заставляю его сразиться именно со мной, но дай мне возможность", — сказал боксёр в интервью Fight Hub TV.

Напомним, что ранее Усик отказался от всех чемпионских титулов и заявил, что хочет провести последний бой в профессиональной карьере.

Также тренер Рико Верхувена отреагировал на отказ Усика от реванша с его клиентом.

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