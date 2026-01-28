iSport.ua
Популярный телеведущий назвал потенциальных соперников Усика для боя в США

Руис, Миллер и другие.
Сегодня, 10:50       Автор: Валентина Чорноштан
Энди Руис и Джаррелл Миллер / Getty Images
Энди Руис и Джаррелл Миллер / Getty Images

Популярный телеведущий и комментатор Адам Смит рассказал, кто может выйти на ринг с обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

Энди Руис вернулся в спортзал. Это поможет ему сосредоточиться, а сосредоточенный Энди Руис – опасный парень. Он один из самых быстрых бойцов в супертяжелом весе, особенно в плане скорости рук. Так что он будет хорошим соперником. Говорят даже о том, чтобы поставить его против Усика.

"Усик хочет биться в Америке, поэтому кто-то вроде Энди Руиса… Конечно, говорили о Уайлдере, но если Уайлдер будет биться с Чисорой, это был бы большой олдскульный бой.

Но если Усик хочет биться в Америке, он рассматривает топовых американцев: есть Энди Руис, есть Джаред Андерсон и другие. Джаррелл Миллер будет биться в эти выходные, поэтому для Усика все еще есть варианты", – сказал он на YouTube-канале talkSPORT Boxing.

К слову, бывший соперник Усика возобновил сотрудничество с бывшим тренером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Энди Руис Джарелл Миллер

