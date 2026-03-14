Антонелли стал самым молодым обладателем поула

Опередил Хэмилтона и Расселла в квалификации Гран-при Китая.
Сегодня, 10:40       Автор: Валентина Чорноштан
Кими Антонелли / Getty Images

Пилот Мерседеса Кими Антонелли взял поул-позицию и побил рекорд Себастьяна Феттеля.

В субботу, 14 марта, утром прошла квалификация к Гран-при Китая, в которой 19-летний итальянец, опередив своего напарника Джорджа Расселла и пилота Феррари Льюиса Хэмилтона, стал самым молодым обладателем поул-позиции.

Ранее это достижение принадлежало Себастьяну Феттелю, который завоевал поул на Гран-при Италии 2008 года, тогда ему было 21 год.

Ранее появилась информация о том, что  Феррари планирует использовать уникальное антикрыло на Гран-при Китая.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

