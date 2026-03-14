Антонелли стал самым молодым обладателем поула
Опередил Хэмилтона и Расселла в квалификации Гран-при Китая.
Пилот Мерседеса Кими Антонелли взял поул-позицию и побил рекорд Себастьяна Феттеля.
В субботу, 14 марта, утром прошла квалификация к Гран-при Китая, в которой 19-летний итальянец, опередив своего напарника Джорджа Расселла и пилота Феррари Льюиса Хэмилтона, стал самым молодым обладателем поул-позиции.
Ранее это достижение принадлежало Себастьяну Феттелю, который завоевал поул на Гран-при Италии 2008 года, тогда ему было 21 год.
