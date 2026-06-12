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Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии

Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:28       Автор: Андрей Безуглый
Каролина - Вегас / Getty Images
Каролина - Вегас / Getty Images

В ночь на пятницу, 12 июня, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялся пятый поединок финальной серии Кубка Стэнли.

Результат матча плей-офф НХЛ за 12 июня

Каролина – Вегас – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

0:1 – 6 Дорофеев (Гертл, Айкел)
1:1 – 11 Дж.Стаал (Джарвис, Элерс)
2:1 – 31 Свечников (Элерс, Гостисбеер)
3:1 – 37 Ахо (Мартинук, Уокер)
4:1 – 51 Свечников (Гостисбеер, Элерс)
4:2 – 53 Дорофеев (Айкел, Теодор)

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Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии
Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии

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