Бешикташ хочет усилить атаку игроком из Аль-Хиляля

Может быть воссоединение Салаха с Дарвином Нуньесом.

Бешикташ готов совершить трансфер нападающего Аль-Хиляля Дарвина Нуньеса.

Отмечается, что турецкий клуб предложил 4 миллиона евро за аренду 27-летнего уругвайца.

Однако в то же время интерес к форварду проявляют Барселона и Атланта.

🟡 TRANSFER | Darwin Núñez 🇺🇾 → Beşiktaş



— Ekrem Konur



Beşiktaş, Al-Hilal'in golcüsü Núñez için görüşmelerini hızlandırdı. Oyuncu Avrupa'da kalmak istiyor, Barcelona ve Atlanta United da durumu takip ediyor.



Núñez'in gol istatistiklerini StatsLook'ta incele 👀#DarwinNunez… pic.twitter.com/wkQdjclnvM — StatsLook | Futbol Analiz & Simülasyon (@Stats_Look) July 26, 2026

Напомним, что в прошлом сезоне Нуньес провёл 16 матчей за Аль-Хиляль, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Бешикташ был близок к подписанию бывшего сокомандника Нуньеса.

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