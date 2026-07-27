iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бешикташ хочет усилить атаку игроком из Аль-Хиляля

Может быть воссоединение Салаха с Дарвином Нуньесом.
Сегодня, 09:26       Автор: Валентина Чорноштан
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

Бешикташ готов совершить трансфер нападающего Аль-Хиляля Дарвина Нуньеса.

Отмечается, что турецкий клуб предложил 4 миллиона евро за аренду 27-летнего уругвайца.

Однако в то же время интерес к форварду проявляют Барселона и Атланта.

Напомним, что в прошлом сезоне Нуньес провёл 16 матчей за Аль-Хиляль, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Бешикташ был близок к подписанию бывшего сокомандника Нуньеса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Дарвин Нуньес

Статьи по теме

Экс-звезда Ливерпуля покидает Европу и станет игроком Бешикташа Экс-звезда Ливерпуля покидает Европу и станет игроком Бешикташа
Бешикташ опроверг трансфер Салаха Бешикташ опроверг трансфер Салаха
Салах нашел себе новый клуб Салах нашел себе новый клуб
Турецкий гранд начал переговоры по поводу Лукаку Турецкий гранд начал переговоры по поводу Лукаку

Видео

Несмотря на два нокдауна Джошуа все же победил Пренгу
Несмотря на два нокдауна Джошуа все же победил Пренгу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Первой лиги Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла одну позицию после отсутствия на ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа11:22
Швайнштайгер назвал Гвардиолу виновным в упадке сборной Германии
НБА10:49
Новичок Филадельфии вставил трейд-кикер 15% в контракт
Велоспорт10:17
Погачар выиграл Тур де Франс с преимуществом 6 минут
Бокс09:49
Сколько заработали Джошуа и Пренга за два раунда боя
Европа09:26
Бешикташ хочет усилить атаку игроком из Аль-Хиляля
Гимнастика08:49
Роналдиньо, Зико и другие футбольные звезды поддержали украинскую гимнастку
Другие страны08:24
Неймар жёстко опроверг слухи о конфликте с молодыми игроками Сантоса
Другие страны07:53
Клубу, в котором играет Роналду, грозит трансферный бан
Европа07:24
Альварес готов к радикальным действиям, чтобы уйти из Атлетико
Вчера, 23:52
Бокс23:52
Усик признался, будет ли следующий бой последним
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK