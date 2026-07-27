Роналдиньо, Зико и другие футбольные звезды поддержали украинскую гимнастку

Украинская гимнастка Александра Паскаль, потерявшая ногу в результате российского ракетного удара по Одесской области в 2022 году, продолжает международный тур Танец свободы.

Третьей остановкой спортсменки стал Рио-де-Жанейро, где она представила новую танцевальную постановку. Видео с выступлением, опубликованное в совместном посте с Шахтером, привлекло внимание звёздных футболистов.

Ряд легенд сборной Бразилии, а именно Роналдиньо, Зико, Бебето, Пато и Виллиан Боржес, сделали репост видео в своих сторис в Instagram.

Добавим, что само видео уже набрало более одного миллиона просмотров. Следующими остановками тура станут Найроби 27 июля и Токио 31 июля.

К слову, другой бразилец жёстко опроверг слухи о конфликте с молодыми игроками Сантоса.

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