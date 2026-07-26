iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо требует наказать ПАОК за провокацию с российским флагом

"Бело-синие" обратились к УЕФА по поводу действий болельщиков греческого клуба.
Сегодня, 23:28       Автор: Игорь Мищук
Динамо обратилось в УЕФА по итогам первого матча с ПАОК / ФК Динамо Киев
Динамо обратилось в УЕФА по итогам первого матча с ПАОК / ФК Динамо Киев

Динамо требует от УЕФА отреагировать на демонстрацию российского флага болельщиками ПАОК во время матча второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Киевский клуб выступил с официальным заявлением, призвав Европейский футбольный союз рассмотреть инцидент с вывешиванием на трибунах символики страны-террориста.

Читай также: Динамо в непростом матче уступило ПАОКу

"Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между киевским Динамо и клубом ПАОК (Салоники) отметился провокациями со стороны болельщиков греческого коллектива, которые на своем секторе поднимали во время игры флаг российской федерации.

Обращая внимание на этот факт соответствующих дисциплинарных органов Европейского футбольного союза, мы также апеллируем к тем людям на трибунах, кто, к величайшему сожалению, до конца не осознает всех ужасов, что сейчас переживает украинский народ из-за развязанной россией полномасштабной войны.

Каждый день в кровавом противостоянии с коварным врагом гибнут лучшие сыновья и дочери Украины. Каждый день наши города и села подвергаются террористическим бомбардировкам, калечащим судьбы многих семей и унося жизнь мирного населения, в том числе детей. Эти и другие варварства совершаются именно под тем триколором, которым болельщики ПАОКа решили приправить свои эмоции от футбольного действа.

Примечательно, что даже игроки греческого клуба, понимая всю позорность поступка своих фанатов, обратились к ним с призывами убрать российскую символику.

Мы в киевском Динамо, как и все наши соотечественники, хотим мирного сосуществования в мире, где властвуют нормы демократии, принципы и ценности общечеловеческой морали. Отмечаем, что футбол должен быть инструментом сближения стран и народов, стремящихся к цивилизованным отношениям, и всячески пропагандируем такой подход.

Очевидно, не надо напоминать позицию УЕФА, который с началом российской агрессии в Украине отстранил все команды рф от участия в континентальных соревнованиях. В преддверии ответного матча между ПАОКом и киевским Динамо предлагаем ответственным лицам высшего футбольного института Старого Света проявить ту же принципиальность и последовательность, которые демонстрируются ими относительно проявлений расизма и ксенофобии, дать свою оценку откровенным провокациям в адрес нашего клуба и нашей страны", - говорится в заявлении киевского клуба.

Напомним, что первый поединок между Динамо и ПАОК завершился поражением киевского клуба со счетом 2:3. Ответный матч состоится в Греции в четверг, 30 июля.

Ранее сообщалось, что Динамо получило потенциальных соперников в отборе Лиги Европы или Лиги конференцій.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа паок Динамо Киев

Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли первый матч ПАОКу в квалификации Лиги Европы Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли первый матч ПАОКу в квалификации Лиги Европы
"Подписал без долгих раздумий": Пономаренко объяснил, почему продлил контракт с Динамо "Подписал без долгих раздумий": Пономаренко объяснил, почему продлил контракт с Динамо
Пономаренко подписал новый контракт с Динамо Пономаренко подписал новый контракт с Динамо
Защитник Динамо выбыл из-за травмы колена Защитник Динамо выбыл из-за травмы колена

Видео

Несмотря на два нокдауна Джошуа все же победил Пренгу
Несмотря на два нокдауна Джошуа все же победил Пренгу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Первой лиги Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла одну позицию после отсутствия на ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Лига Европы23:28
Динамо требует наказать ПАОК за провокацию с российским флагом
Украина22:25
Календарь Шахтера: "горняки" сыграли вничью с представителем второго турецкого дивизиона
Украина22:07
Шахтер второй подряд спарринг свел к нулевой ничьей
Европа21:25
Реал согласовал приобретение вингера Лейпцига
Бокс20:48
"Хочу его прикончить": Джошуа подтвердил намерение драться с Фьюри
Украина19:59
Кривбасс показал все комплекты формы на новый сезон
Бокс19:28
"Такого возвращения все и ждали": Усик поздравил Джошуа с досрочной победой над Пренгой
Формула 119:00
Гран-при Венгрии: Норрис выиграл гонку, Ферстаппен и Антонелли - в тройке
Формула 118:50
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
Формула 118:45
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK