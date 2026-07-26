Динамо требует наказать ПАОК за провокацию с российским флагом

Динамо обратилось в УЕФА по итогам первого матча с ПАОК / ФК Динамо Киев

Динамо требует от УЕФА отреагировать на демонстрацию российского флага болельщиками ПАОК во время матча второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Киевский клуб выступил с официальным заявлением, призвав Европейский футбольный союз рассмотреть инцидент с вывешиванием на трибунах символики страны-террориста.

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"Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между киевским Динамо и клубом ПАОК (Салоники) отметился провокациями со стороны болельщиков греческого коллектива, которые на своем секторе поднимали во время игры флаг российской федерации.

Обращая внимание на этот факт соответствующих дисциплинарных органов Европейского футбольного союза, мы также апеллируем к тем людям на трибунах, кто, к величайшему сожалению, до конца не осознает всех ужасов, что сейчас переживает украинский народ из-за развязанной россией полномасштабной войны.

Каждый день в кровавом противостоянии с коварным врагом гибнут лучшие сыновья и дочери Украины. Каждый день наши города и села подвергаются террористическим бомбардировкам, калечащим судьбы многих семей и унося жизнь мирного населения, в том числе детей. Эти и другие варварства совершаются именно под тем триколором, которым болельщики ПАОКа решили приправить свои эмоции от футбольного действа.

Примечательно, что даже игроки греческого клуба, понимая всю позорность поступка своих фанатов, обратились к ним с призывами убрать российскую символику.

Мы в киевском Динамо, как и все наши соотечественники, хотим мирного сосуществования в мире, где властвуют нормы демократии, принципы и ценности общечеловеческой морали. Отмечаем, что футбол должен быть инструментом сближения стран и народов, стремящихся к цивилизованным отношениям, и всячески пропагандируем такой подход.

Очевидно, не надо напоминать позицию УЕФА, который с началом российской агрессии в Украине отстранил все команды рф от участия в континентальных соревнованиях. В преддверии ответного матча между ПАОКом и киевским Динамо предлагаем ответственным лицам высшего футбольного института Старого Света проявить ту же принципиальность и последовательность, которые демонстрируются ими относительно проявлений расизма и ксенофобии, дать свою оценку откровенным провокациям в адрес нашего клуба и нашей страны", - говорится в заявлении киевского клуба.

Напомним, что первый поединок между Динамо и ПАОК завершился поражением киевского клуба со счетом 2:3. Ответный матч состоится в Греции в четверг, 30 июля.

Ранее сообщалось, что Динамо получило потенциальных соперников в отборе Лиги Европы или Лиги конференцій.

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