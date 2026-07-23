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Футбол

Динамо в непростом матче уступило ПАОКу

Столичный клуб еще имеет шансы пройти дальше.
Сегодня, 21:58       Автор: Андрей Безуглый
Динамо Киев / fcdynamo.kiev.ua
Динамо Киев / fcdynamo.kiev.ua

В четверг, 23 июля, Динамо в условно домашнем матче встречалась с ПАОКом в рамках квалификации Лиги Европы.

Уже на третьей минуте киевляне провели отличную атаку, которая закончилась точным ударом Бражко. Однако долго удержать преимущество не удалось, ПАОК сравнял счет на 13-й минуте.

А в конце тайма Динамо само привезло себе гол. Киевлянам удалось отразить атаку соперника, но в итоге пас назад оказался точным пасом на Зафейриса, который в упор расстрелял Нещерета.

Со стартом второго тайма Динамо пропустило третий, и матч, казалось, уже не спасти. Украинский клуб контролировал мяч, но никак не мог пройти через оборону греков.

На 77-й минуте Лонвейк точным ударом в нижний угол сократил отставание до минимума. Однако в оставшееся время киевляне смогли создать лишь один опасный момент, по итогам которого Пономаренко отправил мяч в штангу.

Статистика матча квалификации Лиги Европы Динамо - ПАОК

Динамо - ПАОК 2:3 
Голы: Бражко, 3, Лонвейк, 77 - Константелиас, 13, Зафейрис, 38, Сантамария, 51 

Ожидаемые голы (xG): 1.11 - 1.87
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 10 - 14
Удары в створ: 5 - 7
Угловые: 2 - 1
Фолы: 10 - 13

Динамо: Нещерет - Дубинчак, Михавко, Беловар, Кендзера - Бражко (Рубчинский, 85), Шапаренко (Буяльский, 68), Пихаленок (Лонвейк, 55) - Волошин (Редушко, 55), Герреро (Ярмоленко, 68), Пономаренко.

ПАОК: Павленка - Гомес, Михаилидис, Хацидиакос (Элустондо, 84), Кенни - Зафейрис, Сантамария, Константелиас, Али (Тайсон, 14), Живкович (Хацидис, 84) - Миту.

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