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Футбол

Манчестер Юнайтед нацелился на хавбека сборной США

Борнмут назвал цену за американца.
Сегодня, 21:49       Автор: Валентина Чорноштан
Тайлера Адамс / Getty Images
Тайлера Адамс / Getty Images

Манчестер Юнайтед рассматривает трансфер Тайлера Адамса за 35 млн фунтов.

МЮ заинтересован в подписании полузащитника Борнмута и сборной США, об этом сообщает Daily Mail.

Манкунианцы рассматривают 27-летнего хавбека в качестве усиления после ухода Каземиро и серьёзной травмы Мануэля Угарте. "Вишни" готовы отпустить Адамса примерно за 35 млн фунтов.

Напомним, что этим летом МЮ уже подписал двух полузащитников, а именно Юри Тилеманса из Астон Виллы за 35 млн фунтов и Андрея Сантоса из Челси за 48+2 млн.

Ранее Борнмут принял  решение отказать английскому гранду в продаже талантливого хавбека.

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