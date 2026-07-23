Манчестер Юнайтед нацелился на хавбека сборной США

Манчестер Юнайтед рассматривает трансфер Тайлера Адамса за 35 млн фунтов.

МЮ заинтересован в подписании полузащитника Борнмута и сборной США, об этом сообщает Daily Mail.

Манкунианцы рассматривают 27-летнего хавбека в качестве усиления после ухода Каземиро и серьёзной травмы Мануэля Угарте. "Вишни" готовы отпустить Адамса примерно за 35 млн фунтов.

Напомним, что этим летом МЮ уже подписал двух полузащитников, а именно Юри Тилеманса из Астон Виллы за 35 млн фунтов и Андрея Сантоса из Челси за 48+2 млн.

Ранее Борнмут принял решение отказать английскому гранду в продаже талантливого хавбека.

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