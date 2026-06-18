Манчестер Юнайтед и Ливерпуль следят за звездой Ювентуса

Тюрам отказал Саудовской Аравии и смотрит в сторону Англии.

Хефрен Тюрам заинтересовал топ-команды АПЛ и Саудовской Аравии.

Как сообщает Tuttosport, Ювентус уже даже получил предложение от Аль-Ахли.

Однако 25-летний француз не заинтересован переходить в саудовские клубы, он более заинтересован в переходе в АПЛ.

Среди команд английского чемпионата, вовлечённых в покупку хавбека, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Трансфер может обойтись им в 40–50 млн евро.

Тем временем Гонсалу Рамуш был предложен представителям Серии А.

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