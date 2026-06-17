Милан и Ювентус поборются за форварда ПСЖ

Гонсалу Рамуш был предложен представителям Серии А.

Нападающий ПСЖ и сборной Португалии Гонсалу Рамуш может покинуть французский клуб во время летнего трансферного окна.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 24-летний футболист может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

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По информации источника, услуги португальского форварда были предложены Милану и Ювентусу.

В этом сезоне Рамуш провел в составе ПСЖ 45 матчей во всех турнирах, отличившись 12 голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Милан объявил о назначении Рубена Аморима на пост главного тренера.

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