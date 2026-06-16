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Милан официально назначил нового тренера

Рубен Аморим возглавил "россонери".
Сегодня, 19:30       Автор: Андрей Безуглый
Рубен Аморим / AC Milan
Рубен Аморим / AC Milan

Милан официально представил нового главного тренера.

Им стал бывший наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим.

Португалец подписал трехлетний контракт по схеме 3+1 с зарплатой в 3,5 млн евро в год.

Напомним, что ранее манкунианцы уволили Аморима после ссоры тренера с руководством. 

Милан же в прошлом сезоне финишировал пятым в Серии А и будет играть в Лиге Европы.

Ранее также сообщалось, что сборная Туниса определилась с главным тренером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Рубен Аморим

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