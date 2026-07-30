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Футбол

Милан купил таланта из Лиги 2

Подписал 20-летнего защитника Труа.
Сегодня, 10:21       Автор: Валентина Чорноштан
Санхуна Диавара / Getty Images
Санхуна Диавара / Getty Images

Милан объявил о подписании центрального защитника Санхуна Диавара.

Добавим, что футболист заключил с "россонери" долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2031 года.

Диавара является воспитанником Труа и дебютировал за основную команду в ноябре 2024 года.

По данным СМИ, Милан заплатил за трансфер молодого француза около 2 миллионов евро.

Тем временем ПСЖ хочет купить нападающего Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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