Месси вернулся в Интер Майами, но его возвращение в игру пока под вопросом

Болельщикам придётся подождать его выход на поле.

Лионель Месси вернулся в расположение Интер Майами после завершения чемпионата мира.

Как передаёт источник, Месси провёл несколько дней в Росарио, где поддерживал своего отца Хорхе, проходящего лечение.

Следовательно, аргентинец уже пропустил два матча MLS и Матч всех звёзд лиги. Тем самым, точные сроки возвращения Месси в официальные матчи пока неизвестны.

Главный тренер Интер Майами Гильермо Ойос подчеркнул, что клуб не намерен ускорять темп возвращения лидера команды на поле.

Тем временем Ювентус согласовал переход нападающего ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!