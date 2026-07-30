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Футбол

Месси вернулся в Интер Майами, но его возвращение в игру пока под вопросом

Болельщикам придётся подождать его выход на поле.
Сегодня, 08:24       Автор: Валентина Чорноштан
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лионель Месси вернулся в расположение Интер Майами после завершения чемпионата мира.

Как передаёт источник, Месси провёл несколько дней в Росарио, где поддерживал своего отца Хорхе, проходящего лечение.

Следовательно, аргентинец уже пропустил два матча MLS и Матч всех звёзд лиги. Тем самым, точные сроки возвращения Месси в официальные матчи пока неизвестны.

Главный тренер Интер Майами Гильермо Ойос подчеркнул, что клуб не намерен ускорять темп возвращения лидера команды на поле.

Тем временем Ювентус согласовал переход нападающего ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси ФК Интер Майами

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