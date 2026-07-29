Копенгаген - Полесье 2:1: обзор матча и результат игры 29.07.2026

Житомирская команда завершила путь в Лиге конференций после двух матчей.

В среду, 29 июля, в Дании состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором Копенгаген принимал на своем поле Полесье.

После результативной ничьей 3:3 в первой игре житомирская команда во втором поединке, даже несмотря на численное преимущество на протяжении тайма, уступило сопернику со счетом 1:2.

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Полесье захватило инициативу в начале матча, однако стартовый натиск "волков" успехом не увенчался. Вскоре датчане сумели успокоить игру и в середине первого тайма открыли счет. Гиорги Майсурадзе, который перед началом встречи вынужденно заменил в стартовом составе Эдуарда Сарапия, сбил в своей штрафной соперника, а арбитр назначил пенальти. Удар с одиннадцатиметровой отметки на 27-й минуте успешно реализовал Мохамед Эльюнусси, переиграв Георгия Бущана.

Второй тайм отлично начался для Полесья, когда украинская команда уже в дебюте оказалась в большинстве. Игорь Краснопир выиграл позиционную борьбу у защитника и выбегал на ворота, однако перед штрафной его завалил Дзюнносуке Сузуки - арбитр сразу выписал игроку Копенгагена прямую красную карточку.

Житомирская команда продолжала оказывать давление на соперника, однако численным преимуществом воспользоваться так и не смогла. А хозяева поля на 61-й минуте свой шанс в контратаке реализовали. Мадс Мадсен после заброса из глубины вбежал справа в штрафную и выкатил на пустые ворота для Роберта.

Полесье в дальнейшем пыталось отыграть отставание, но спасти игру уже не смогло. Только на последней минуте компенсированного к матчу времени "волки" сумели отквитать один гол, когда Борис Крушинский пробил из-за пределов штрафной, а мяч рикошетом от Николая Гайдучика оказался в воротах.

Таким образом, Копенгаген продолжит борьбу в третьем раунде отбора Лиги конференций, а для Полесья еврокубковый сезон завершен.

Статистика матча Копенгаген - Полесье 2-го раунда квалификации Лиги конференций

Копенгаген - Полесье 2:1

Голы: Эльюнусси, 27 (пен.), Роберт, 61 - Гайдучик, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 1.86 - 1.48

Владение мячом: 30% - 70%

Удары: 5 - 26

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 2 - 14

Фолы: 6 - 12

Копенгаген: Котарски - Крал, Беймо, Сузуки, Лопес - Хлем (Гарананга, 53), Делейни (Мелинг, 77) - Эльюнусси, Мадсен, Роберт (Ларссон, 88) - Корнелиус.

Полесье: Бущан - Майсурадзе (Велетень, 74), Чоботенко, Крушинский, Михайличенко - Андриевский (Эмерллаху, 57), Бабенко (Филиппов, 69), Федор (Гайдучик, 69) - Андраде, Краснопир, Назаренко (Брагару, 57).

Предупреждения: Делейни - Назаренко.

Удаление: Сузуки, 46 (прямая красная).

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