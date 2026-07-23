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Футбол

Полесье расписало боевую ничью с Копенгагеном

Команды на двоих забили шесть голов.
Вчера, 23:02       Автор: Андрей Безуглый
Полесье - Копенгаген / polissyafc.com
Полесье - Копенгаген / polissyafc.com

В четверг, 23 июля, Полесье в условно домашнем матче встречалась с Копенгагеном в рамках квалификации Лиги конференций.

Начало матча сразу вышло жарким. Гости открыли голом Роберта, но почти сразу же Назаренко восстановил паритет.

Далее "волки" захватили инициативу и начали долгую осаду, которая завершилась голом лишь к концу тайма. Федор точным сильным ударом вывел Полесье вперед.

Во втором тайме Копенгагену удалось выравнять игру, а в атаках датчане были немного острее. Уже на 55-й минуте Роберт оформил дубль и сравнял счет. Полесье нашло несколько неплохих моментов, но гол забил снова Копенгаген.

У команды Ротаня почти не оставалось времени, чтобы спасти матч, но им много и не понадобилось. Через пять минут Филиппов сравнял счет, перенеся вопросы о победителе противостояния на ответный матч.

Статистика матча квалификации Лиги конференций Полесье - Копенгаген

Полесье - Копенгаген 3:3 
Голы: Краснопир, 6, Федор, 36, Филиппов, 88 - Роберт, 4, 55, Мадсен, 83

Ожидаемые голы (xG): 2.87 - 0.87
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 20 - 11
Удары в створ: 7 - 7
Угловые: 2 - 3
Фолы: 8 - 13

Полесье: Бущан — Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко — Федор (Филиппов, 70), Томандзото, Андриевский (Эмерллаху, 80) – Назаренко (Брагару, 70), Краснопир (Гайдучик, 82), Андраде (Велетень, 70)

Копенгаген: Рунарссон – Беймо, Лопес, Гарананга (Крал, 65), Сузуки – Клем, Ньясси (Нджи, 46), Роберт (Корнелиус, 81), Мадсен, Эльюнусси – Мукоко (Наснас, 90+4)

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