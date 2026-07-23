Арсенал готовит новое предложение по лидеру Ньюкасла

Арсенал намерен выкупить Бруно Гимараэша, пишет BBC.

Лондонский клуб готовит для Ньюкасла предложение в размере 70 млн фунтов.

На текущий момент незивестно, примут ли предложение "сороки", однако сам Гимараэш хочет перейти в Арсенал.

Лондонцы пока еще не сделали свой ход, но издание утверждает, что само предложение фактически готово.

Ранее также Арсенал официально объявил о переходе греческого вингера.

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