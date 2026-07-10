iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл озвучил Арсеналу цену на своего лидера

"Канониры" пока готовы предложить за Бруно Гимараэса меньше.
Сегодня, 12:29       Автор: Игорь Мищук
Бруно Гимараэс / Getty Images
Бруно Гимараэс / Getty Images

Арсенал готовит предложение Ньюкаслу по полузащитнику Бруно Гимараэсу, который уже выразил желание присоединиться к лондонскому клубу.

Как сообщает Николо Скира, "канониры" готовы заплатить за 28-летнего игрока сборной Бразилии 90 миллионов евро.

Читай также: Вингер Арсенала продолжит карьеру в Турции

Тем не менее "сороки" не горят желанием отпускать своего основного футболиста и требуют за его трансфер 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне бразилец провел в составе Ньюкасла 41 матч во всех турнирах, отличившись девятью голами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Арсенал уже согласовал с Гимараэсом условия его личного контракта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы ньюкасл Арсенал Лондон Бруно Гимараэс

Статьи по теме

Турецкий гранд начал переговоры по поводу Лукаку Турецкий гранд начал переговоры по поводу Лукаку
ЛНЗ объявил о подписании нигерийского легионера ЛНЗ объявил о подписании нигерийского легионера
Ванат может воссоединиться с экс-тренером Жироны в его новом клубе Ванат может воссоединиться с экс-тренером Жироны в его новом клубе
Защитник Арсенала главная цель трёх грандов Защитник Арсенала главная цель трёх грандов

Видео

Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира
Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: четвертьфинальный матч ЧМ-2026 Испания - Бельгия
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" проведут спарринги с хорватскими командами
просмотров

Последние новости

Игровые14:55
Женская сборная Украины едва не совершила камбек, но уступила в Лиге наций по волейболу
ЧМ-202614:12
Ключевой игрок сборной Англии рискует пропустить четвертьфинал ЧМ-2026 с Норвегией
Европа13:38
Турецкий гранд начал переговоры по поводу Лукаку
Бокс12:57
Шакур назвал потенциального соперника после подписания контракта с Zuffa Boxing
Европа12:29
Ньюкасл озвучил Арсеналу цену на своего лидера
Украина11:48
ЛНЗ объявил о подписании нигерийского легионера
ЧМ-202611:30
Испания против Бельгии: на что ставить в матче 1/4 финала?
ЧМ-202611:00
ЧМ-2026: Испания и Бельгия определят соперника для Франции в полуфинале
Европа10:52
Ванат может воссоединиться с экс-тренером Жироны в его новом клубе
ЧМ-202610:00
ЧМ-2026: Анонс дня — Испания vs Бельгия
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK