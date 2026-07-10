Ньюкасл озвучил Арсеналу цену на своего лидера

"Канониры" пока готовы предложить за Бруно Гимараэса меньше.

Арсенал готовит предложение Ньюкаслу по полузащитнику Бруно Гимараэсу, который уже выразил желание присоединиться к лондонскому клубу.

Как сообщает Николо Скира, "канониры" готовы заплатить за 28-летнего игрока сборной Бразилии 90 миллионов евро.

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Тем не менее "сороки" не горят желанием отпускать своего основного футболиста и требуют за его трансфер 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне бразилец провел в составе Ньюкасла 41 матч во всех турнирах, отличившись девятью голами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Арсенал уже согласовал с Гимараэсом условия его личного контракта.

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