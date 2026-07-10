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"Получил удар": Мбаппе рассказал о своем повреждении в матче с Марокко

Французский нападающий оценил свое состояние после выхода в полуфинал ЧМ-2026.
Сегодня, 09:27       Автор: Игорь Мищук
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал свое повреждение, которое он получил в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против Марокко (2:0).

Французский форвард, который в этом поединке не реализовал пенальти и отличился голом и ассистом, был заменен на 77-й минуте на Жана-Филиппа Матета, однако уверяет, что с ним все в порядке.

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"Я получил удар по лодыжке, но со мной все в порядке. В тот момент Жан-Филипп Матета был в лучших кондициях, чем я, чтобы доиграть последние минуты матча.

Секрет этой сборной Франции? Есть только один способ расслабиться - это добыть победу. Пока мы этого не сделаем, мы не опускаем руки. Мы в полуфинале, и мы очень счастливы, но предстоит еще долгий путь. Мы понимаем, что дальше будет еще труднее, чем то, через что мы прошли, но мы готовы ко всему", - приводит слова Мбаппе официальный сайт ФИФА.

В полуфинале чемпионата мира Франция встретится с победителем противостояния между сборными Испании и Бельгии.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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