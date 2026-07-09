Сборная Марокко осталась без ключевого игрока на матч с Францией
Исмаэль Сайбари не успел восстановиться к четвертьфиналу ЧМ-2026.
Атакующий полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари не сыграет в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против Франции.
Главный тренер команды Мохамед Уахби сообщил, что игрок не успел восстановиться после травмы и не сможет принять участие в поединке.
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"Сегодня он еще не готов, еще рано. Надеюсь, он сможет сыграть в следующем матче", - приводит слова тренера инсайдер Фабрицио Романо.
Отметим, что на нынешнем мировом первенстве Сайбари отличился тремя голами в пяти поединках.
Матч 1/4 финала ЧМ-2026 Франция - Марокко состоится в четверг, 9 июля, и начнется в 23:00 по киевскому времени.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.
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