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Футбол

Сборная Марокко осталась без ключевого игрока на матч с Францией

Исмаэль Сайбари не успел восстановиться к четвертьфиналу ЧМ-2026.
Сегодня, 10:35       Автор: Игорь Мищук
Исмаэль Сайбари / Getty Images
Исмаэль Сайбари / Getty Images

Атакующий полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари не сыграет в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против Франции.

Главный тренер команды Мохамед Уахби сообщил, что игрок не успел восстановиться после травмы и не сможет принять участие в поединке.

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"Сегодня он еще не готов, еще рано. Надеюсь, он сможет сыграть в следующем матче", - приводит слова тренера инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что на нынешнем мировом первенстве Сайбари отличился тремя голами в пяти поединках.

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 Франция - Марокко состоится в четверг, 9 июля, и начнется в 23:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции сборная Марокко

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