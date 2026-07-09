Сиренко подерется с Валлином на Zuffa Boxing 09
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) получил соперника на ближайший бой под эгидой Zuffa Boxing.
Как сообщает пресс-служба организации, украинец встретится в ринге со шведским соперником Отто Валлином (28-3, 16 КО).
Десятираундовый поединок станет главным в прелимах на боксерском шоу Zuffa Boxing 09, которое состоится 26 июля в театре Infosys на Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.
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В рамках этого вечера бокса также выступит еще один украинец Сергей Деревянченко (16-6, 11 КО), который встретится с американцем Джалилом Хекеттом (12-1, 9 КО).
Locked in for #ZuffaBoxing09 🤩— Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) July 8, 2026
What fight are you looking forward to the most?
🎟️ https://t.co/nQvOtEh4h9 |📍@InfosysTheater pic.twitter.com/u9z1ALxczg
Сиренко свой предыдущий бой провел в июле 2025 года, когда уступил единогласным решением судей британцу Соломону Дакресу.
Валлин последний раз выходил в ринг в ноябре прошлого года, нокаутировав во втором раунде американца Криса Томаса.
Ранее сообщалось, что Александр Усик может подписать контракт с Zuffa Boxing.
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