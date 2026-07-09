Сиренко подерется с Валлином на Zuffa Boxing 09

Украинец в конце июля встретится в ринге со шведским супертяжеловесом.

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) получил соперника на ближайший бой под эгидой Zuffa Boxing.

Как сообщает пресс-служба организации, украинец встретится в ринге со шведским соперником Отто Валлином (28-3, 16 КО).

Десятираундовый поединок станет главным в прелимах на боксерском шоу Zuffa Boxing 09, которое состоится 26 июля в театре Infosys на Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

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В рамках этого вечера бокса также выступит еще один украинец Сергей Деревянченко (16-6, 11 КО), который встретится с американцем Джалилом Хекеттом (12-1, 9 КО).

Сиренко свой предыдущий бой провел в июле 2025 года, когда уступил единогласным решением судей британцу Соломону Дакресу.

Валлин последний раз выходил в ринг в ноябре прошлого года, нокаутировав во втором раунде американца Криса Томаса.

Ранее сообщалось, что Александр Усик может подписать контракт с Zuffa Boxing.

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