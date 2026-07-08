iSport.ua
Русский Українська
Футбол

УЕФА будет блокировать возвращение росийских команд

Клубы террористов не вернутся в еврокубки.
Сегодня, 19:35       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

УЕФА против возвращения росийских команд в еврокубки, пишет The Guardian.

Напомним, что накануне МОК снял ограничение на допуск спортсменов из рф.

Сразу же появились слухи о возвращении сборной и клубов террористов в футболе. Однако УЕФА не поддержит такое решение.

Источники издания в союзе заявили, что УЕФА будет блокировать возвращение росиян. Большинство западноевропейских федераций выступают жестко против допуска террористов.

Это означает, что росия также не сможет принять участие в следующем ЧМ, так как квалификационный турнир в Европе проходит под эгидой УЕФА.

Ранее также в НОК прокомментировали решение МОК.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Манчестер Юнайтед согласовал трансфер игрока Челси Манчестер Юнайтед согласовал трансфер игрока Челси
Костюк: Университатя заслуживает уважения Костюк: Университатя заслуживает уважения
ФИФА не стала отменять карточку Олисе ФИФА не стала отменять карточку Олисе
Костюк пробилась в полуфинал Уимблдона Костюк пробилась в полуфинал Уимблдона

Видео

Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира
Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи чемпионата Европы U-19, Украина против Германии, Испания - Хорватия
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюк пробилась в полуфинал Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли ЛАСК перед встречей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа20:03
Манчестер Юнайтед согласовал трансфер игрока Челси
Европа19:35
УЕФА будет блокировать возвращение росийских команд
Лига Европы18:45
Костюк: Университатя заслуживает уважения
ЧМ-202617:55
ФИФА не стала отменять карточку Олисе
Теннис17:20
Костюк пробилась в полуфинал Уимблдона
Теннис16:55
Костюк впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдона
Европа16:16
Аякс вернул в клуб своего воспитанника
Европа15:42
Барселона достигла соглашения с Аль-Хилялем о трансфере португальца
Бокс15:20
Эксперт усомнился в эффективности работы Джошуа с Усиком
Формула 114:52
ФИА начала расследование "Макарены" после двух вылетов Ферстаппена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK