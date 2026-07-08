УЕФА будет блокировать возвращение росийских команд

Клубы террористов не вернутся в еврокубки.

УЕФА против возвращения росийских команд в еврокубки, пишет The Guardian.

Напомним, что накануне МОК снял ограничение на допуск спортсменов из рф.

Сразу же появились слухи о возвращении сборной и клубов террористов в футболе. Однако УЕФА не поддержит такое решение.

Источники издания в союзе заявили, что УЕФА будет блокировать возвращение росиян. Большинство западноевропейских федераций выступают жестко против допуска террористов.

Это означает, что росия также не сможет принять участие в следующем ЧМ, так как квалификационный турнир в Европе проходит под эгидой УЕФА.

Ранее также в НОК прокомментировали решение МОК.

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