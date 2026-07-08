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Футбол

Барселона достигла соглашения с Аль-Хилялем о трансфере португальца

Флик настаивал на подписании Канселу.
Сегодня, 15:42       Автор: Валентина Чорноштан
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Барселона близка к оформлению полноценного трансфера защитника Жоау Канселу.

Как передаёт источник COPE, каталонский клуб уже согласовал условия сделки с Аль-Хиляль.

Ожидается, что переход будет официально завершён в ближайшее время. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро, а сам Канселу подпишет контракт сроком на два года.

Отмечается, что главный тренер Барселоны Ханс Флик рассчитывает на португальца как на одного из ключевых игроков своей команды.

Тем временем Арсенал бесплатно подписал французского вратаря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоау Канселу Ханс-Дитер Флик

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