Барселона достигла соглашения с Аль-Хилялем о трансфере португальца

Барселона близка к оформлению полноценного трансфера защитника Жоау Канселу.

Как передаёт источник COPE, каталонский клуб уже согласовал условия сделки с Аль-Хиляль.

Ожидается, что переход будет официально завершён в ближайшее время. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро, а сам Канселу подпишет контракт сроком на два года.

Отмечается, что главный тренер Барселоны Ханс Флик рассчитывает на португальца как на одного из ключевых игроков своей команды.

Тем временем Арсенал бесплатно подписал французского вратаря.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!