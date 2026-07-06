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Футбол

Барселона планирует продать своего хавбека этим летом

Ведь он потеряет место в составе из-за возвращения Гави и Берналя.
Сегодня, 13:43       Автор: Валентина Чорноштан
Марк Касадо / Getty Images
Марк Касадо / Getty Images

Барселона приняла решение продать своего полузащитника Марка Касадо. Об этом сообщает Marca.

Причина, по которой каталонцы хотят расстаться с испанцем это возвращение Гави и Берналя, из‑за которых игровое время 22-летнего хавбека может сильно сократиться.

Отмечается, что Касадо согласился покинуть Барселону после того, как узнал, что в следующем сезоне он не будет игроком основы, и агент футболиста уже начал искать ему новую команду на рынке.

Источник добавляет, что игроком заинтересовался Аль‑Хиляль, однако Марк ещё не принял решения касательно перехода в саудовскую лигу. В свою очередь каталонский клуб хочет получить за игрока 30 млн евро.

К слову, Милан предлагает своей звезде долгосрочный контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Аль-Хиляль Марк Касадо

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