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Костюк разгромила Крюгер и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Продолжает свой победный путь.
Сегодня, 14:43       Автор: Валентина Чорноштан
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Сейчас проходит один из турниров Большого шлема - Уимблдон, в котором принимает участие Марта Костюк.

В понедельник, 6 июля, украинской теннисистке удалось обыграть представительницу США — Эшлин Крюгер.

Матч длился час и 24 минуты. За это время Марта сумела сделать две подачи на вылет, совершить одну двойную ошибку и выиграла 12 из 20 геймов на своей подаче.

Уимблдон, 1/8 финала.
Эшлин Крюгер — Марта Костюк 4:6, 4:6

Теперь же украинке предстоит сразиться либо с итальянкой Ясмин Паолини, либо с филиппинкой Александрой Еала.

К слову, Снигур впервые в карьере вышла в третий круг турнира Большого шлема.

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