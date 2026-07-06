Костюк разгромила Крюгер и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Сейчас проходит один из турниров Большого шлема - Уимблдон, в котором принимает участие Марта Костюк.

В понедельник, 6 июля, украинской теннисистке удалось обыграть представительницу США — Эшлин Крюгер.

Матч длился час и 24 минуты. За это время Марта сумела сделать две подачи на вылет, совершить одну двойную ошибку и выиграла 12 из 20 геймов на своей подаче.

Уимблдон, 1/8 финала.

Эшлин Крюгер — Марта Костюк 4:6, 4:6

Теперь же украинке предстоит сразиться либо с итальянкой Ясмин Паолини, либо с филиппинкой Александрой Еала.

К слову, Снигур впервые в карьере вышла в третий круг турнира Большого шлема.

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