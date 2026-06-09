iSport.ua
Русский Українська

Костюк снялась с первого травяного турнира сезона

Украинка получила травму.
Сегодня, 16:30       Автор: Андрей Безуглый
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк не примет участие в турнире WTA 500 В Лондоне.

Украинка попала в основную сетку, где должна была стартовать матчем против Мики Стойславлевич. Однако отказалась от участия.

Сейчас Костюк пытается залечить травму лодыжки, а потому решила даже не пытаться выступить в Лондоне. Ее место займет Донна Векич в статусе "лаки-лузера".

Следующим турниром для украинки станет уже Уимблдон в конце июня. Конечно, при условии, что Костюк успеет залечить травму.

Со всеми результатами Марты Костюк в 2026 году вы модете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марта Костюк

Статьи по теме

Костюк обновит личный рекорд благодаря выступлению на Ролан Гарросе Костюк обновит личный рекорд благодаря выступлению на Ролан Гарросе
Костюк вылетела с Ролан Гарроса Костюк вылетела с Ролан Гарроса
Костюк не сумела пробиться в финал Ролан Гарроса Костюк не сумела пробиться в финал Ролан Гарроса
Костюк обыграла Свитолину и вышла в полуфинал Роллан Гаррос Костюк обыграла Свитолину и вышла в полуфинал Роллан Гаррос

Видео

Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча
Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио победил Нью-Йорк в третьем матче серии
просмотров

Последние новости

Европа18:57
Реал подписал рекордный спонсорский контракт
Украина18:45
УПЛ: Левый Берег выбил Александрию в Первую лигу
Европа18:10
Ювентус может подписать бывшую звезду Милана
Европа17:28
Кипер ПСЖ может продолжить карьеру в Турции
Киберспорт17:10
IEM Cologne Major 2026: Monte пробились в третий этап, B8 поборется за выход с BIG
Теннис16:30
Костюк снялась с первого травяного турнира сезона
Теннис16:15
Ястремская стартовала с победы на турнире в Нидерландах
Европа14:48
СМИ: Реал перехватил защитника у Ливерпуля
НБА14:24
Вембаньяма обновил рекорд Мутомбо, который держался 32 года
Европа14:00
Рома выставила Довбика на продажу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK