Костюк снялась с первого травяного турнира сезона

Украинская теннисистка Марта Костюк не примет участие в турнире WTA 500 В Лондоне.

Украинка попала в основную сетку, где должна была стартовать матчем против Мики Стойславлевич. Однако отказалась от участия.

Сейчас Костюк пытается залечить травму лодыжки, а потому решила даже не пытаться выступить в Лондоне. Ее место займет Донна Векич в статусе "лаки-лузера".

Следующим турниром для украинки станет уже Уимблдон в конце июня. Конечно, при условии, что Костюк успеет залечить травму.

Со всеми результатами Марты Костюк в 2026 году вы модете ознакомиться на нашем сайте.

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