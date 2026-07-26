Рома подпишет талантливого нападающего

Рома практически завершила трансфер Сантьяго Кастро, пишет Фабрицио Романо.

Римский клуб предложил Болонье 35+5 млн евро за 21-летнего аргентинца. Клуб решил принять предлолжение.

Сам Кастро так же уже дал согласие на переезд в Рим, а потому в скором времени сделка будет завершена.

На текущий момент клубы обсуждают структуру бонусов и вскоре придут к взаимовыгодным условиям.

В прошедшем сезоне Сантьяго Кастро провел 51 матч, отличившись одиннадцатью голами и четырьмя ассистами, став вторым бомбардиром Болоньи.

Ранее также сообщалось, что Атлетико выкупил игрока ПСЖ.

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