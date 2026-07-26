Ферстаппен: У Ред Булл не деградация шин, а деградация болида

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен эмоционально отреагировал на квалификацию Гран-при Венгрии.

Напомним, что пилот закончил сессию разворотом, а стартовать будет с шестой позиции.

После неудачной квалификации Макс заявил журналистам, что у команда сделали болид только хуже.

Весь уик-энд складывается тяжело, но квалификация особенно – машина просто деградирует. У нас не деградация шин, а деградация болида. Я действительно не могу ничего с этим поделать – очень и очень трудно. Внезапно начала проявляться избыточная поворачиваемость. И, честно говоря, с каждым кругом в квалификации все становилось хуже и хуже. У нас постоянно возникают различные сложности. Пожалуй, сейчас эта проблема – главная. Всегда что-то возникает, и это нездорово

При этом команда попыталась оградить Ферстаппена от журналистов, чтобы избежать дополнительных острых высказываний от пилота. Однако Макс уже успел достаточно пообщаться с прессой.

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