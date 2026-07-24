Ферстаппен жёстко ответил на вопросы об уходе из Ред Булл

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что чувствует себя комфортно в австрийской команде и не думает о смене коллектива.

Нидерландец отметил, что сейчас полностью сосредоточен на работе с машиной и возвращении к борьбе за победы, передаёт Motorsport Week.

По словам Ферстаппена, Ред Булл для него стал второй семьёй, а прогресс команды в последнее время является хорошим знаком.

При этом пилот надеется, что в ближайших гонках команда сможет чаще бороться за первое место.

К слову, ранее стало известно, что Ред Булл хочет вернуться к идее с подвижным антикрылом.

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