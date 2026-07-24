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Баскетбол

Стало известно, из-за чего Леброн отложил объявление о переходе в новую команду

Всё из-за давления комиссионера.
Сегодня, 09:28       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

Леброн отложил объявление о новой команде после слов Сильвера.

Напомним, что ранее комиссионер НБА Адам Сильвер говорил, что хотел бы получить от Леброна информацию о его будущем, поскольку задержка мешает НБА завершить формирование расписания на новый сезон.

Именно из‑за этого Леброн Джеймс мог отложить объявление о своём решении по поводу будущей команды после комментариев, передаёт журналист Энди Баскин.

Отмечается, что 41‑летний форвард и его окружение уже были готовы объявить о решении, однако их якобы раздражило давление со стороны главы лиги. После этого Джеймс решил отложить публикацию.

Ранее Оклахома сумела обнулить налог на роскошь одним обменом.

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