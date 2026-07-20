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Баскетбол

Оклахома обнулила налог на роскошь одним обменом

Избавились от Дорта и спасли бюджет.
Сегодня, 13:23       Автор: Валентина Чорноштан
Оклахома-Сити Тендер лого / Getty Images
Оклахома-Сити Тендер лого / Getty Images

В НБА не осталось команд выше второго порога налога на роскошь, пишет Yahoo! Sports.

Напомним, что  Тандер накануне согласовали трёхсторонний обмен с Далласом и Атлантой, в котором Атланта получит Лугенца Дорта и Райана Нембхарта. Даллас получит Закари Рисаше, а Оклахома - три пика второго раунда.

Добавим, что после обмена Лугенца Дорта Оклахома опустилась ниже второго порога налога на роскошь, и перед стартом сезона‑2026/27 в НБА не осталось ни одной команды, превышающей этот лимит.

Превышение второго порога серьёзно ограничивает клубы при подписании свободных агентов и совершении обменов, а также влечёт за собой существенные финансовые санкции.

К слову, сборная  Украины U‑20 по баскетболу выиграла Дивизион Б чемпионата Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оклахома-Сити Тандер

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