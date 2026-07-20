Оклахома обнулила налог на роскошь одним обменом
В НБА не осталось команд выше второго порога налога на роскошь, пишет Yahoo! Sports.
Напомним, что Тандер накануне согласовали трёхсторонний обмен с Далласом и Атлантой, в котором Атланта получит Лугенца Дорта и Райана Нембхарта. Даллас получит Закари Рисаше, а Оклахома - три пика второго раунда.
Добавим, что после обмена Лугенца Дорта Оклахома опустилась ниже второго порога налога на роскошь, и перед стартом сезона‑2026/27 в НБА не осталось ни одной команды, превышающей этот лимит.
Превышение второго порога серьёзно ограничивает клубы при подписании свободных агентов и совершении обменов, а также влечёт за собой существенные финансовые санкции.
К слову, сборная Украины U‑20 по баскетболу выиграла Дивизион Б чемпионата Европы.
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