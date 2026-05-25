iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Тандер установили антирекорд в плей-офф впервые за шесть лет

Провели свой самый нерезультативный матч.
Сегодня, 10:26       Автор: Валентина Чорноштан
Шэй Гилджес-Александер / Getty Images
Шэй Гилджес-Александер / Getty Images

Накануне Оклахома сыграла в гостях против Сан-Антонио и проиграла со счётом 82:103.

Эта игра стала для Тандер самым нерезультативным матчем плей-офф за 6 лет: последний раз они набирали менее 90 очков в игре в августе 2020 года.

Добавим, что они не опускались ниже 90 очков ни в одном матче регулярного чемпионата или постсезона с апреля 2022 года.

К слову, пятый матч финальной серии Западной конференции состоится 27 мая.

Ранее сообщалось, что Спёрс повторили антирекорд Уизардс, растратив своё преимущество.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оклахома-Сити Тандер

Статьи по теме

Скамейка Тандер установила исторический рекорд Скамейка Тандер установила исторический рекорд
Карузо установил достижение среди резервистов в финалах конференции Карузо установил достижение среди резервистов в финалах конференции
Постсезон НБА установил уникальное достижение по овертаймам Постсезон НБА установил уникальное достижение по овертаймам
Плей-офф НБА: Сан-Антонио одолел Оклахому во втором овертайме первого матча финала Запада Плей-офф НБА: Сан-Антонио одолел Оклахому во втором овертайме первого матча финала Запада

Видео

Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: переходный матч в рамках Бундеслиги
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио сравнял счет в серии с Оклахомой
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров
Чемпионат мира по хоккею-2026: Канада одержала победу над Словакией, Финляндия обыграла Австрию
просмотров

Последние новости

НБА10:26
Тандер установили антирекорд в плей-офф впервые за шесть лет
Другие страны10:09
Все обладатели Золотой Бутсы: список победителей награды
Европа10:00
Гарри Кейн получил Золотую бутсу
Лига Чемпионов09:38
Арсенала кадровые проблемы за несколько дней до финала ЛЧ
Бокс09:16
"Всё могло бы сложиться иначе": Тренер Верховена раскрыл горькую правду о бое
НХЛ08:46
Кубок Стэнли: Вегас победил в 3-м матче финала Запада
НХЛ08:43
Плей-офф НХЛ: Вегас победил Колорадо
НБА08:32
Плей-офф НБА: Сан-Антонио сравнял счет в серии с Оклахомой
НБА08:30
Плей-офф НБА: Сан-Антонио обыграл Оклахому в четвертом матче серии
Европа08:19
Обладатель ЛЧ-2019 объявил о завершении игровой карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK