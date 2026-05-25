Гарри Кейн получил Золотую бутсу

Форвард мюнхенской Баварии Гарри Кейн получит Золотую бутсу за этот сезон.

Англичанин сумел всех обогнать по результативности в сезоне-2025/2026 и стал лучшим бомбардиром в клубном европейском футболе.

В рамках Бундеслиги 32-летний форвард забил 36 голов в 31 матче, за ним следует Эрлинг Холанд из Манчестер Сити - 27 голов. Третьим стал нападающий Реала Килиан Мбаппе с 25 голами.

Добавим, что он набрал 72 очка в рейтинге, Мбаппе - 50 очков, а Холанд - 54 очка. Для Кейна это вторая Золотая бутса, первую ему вручили за сезон-2023/24.

К слову, у Арсенала кадровые проблемы за несколько дней до финала Лиги чемпионов.

