"Всё могло бы сложиться иначе": Тренер Верховена раскрыл горькую правду о бое

Накануне состоялся бой между непобеждённым украинцем Александром Усиком и кикбоксером из Нидерландов Рико Верховеном. Напомним, что Усик победил Рико техническим нокаутом в 11-м раунде.

Тренер голландского спортсмена Питер Фьюри после поединка прокомментировал поражение своего подопечного:

Я никого не критикую и не говорю, что кто-то ошибался (в прогнозах). Если бы я сам был аналитиком и не знал, какую работу мы проделали, то говорил бы то же самое: "Он кикбоксёр, у него нет шансов",- и ожидал бы, что всё закончится за один, два или три раунда. Послушайте, мы сделали всё, что могли. Единственное, чего сегодня не хватило Рико - это опыта.

"Полностью его поздравляю (Усика). Но я считаю, что им стоит провести реванш. Думаю, Александр согласится на второй бой. Давайте устроим реванш, потому что этот парень заслуживает ещё один шанс. Посмотрите, что произошло сегодня. Ещё немного опыта - и всё могло бы сложиться иначе", - приводит слова специалиста журнал The Ring.

