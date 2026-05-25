Плей-офф НХЛ: Вегас победил Колорадо

Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:43       Автор: Валентина Чорноштан
В ночь на понедельник, 25 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялся один матч полуфинальной стадии Кубка Стэнли.

Результат матча плей-офф НХЛ за 24 мая

Вегас – Колорадо – 5:3 (0:3, 3:0, 2:0)

Счет в серии: 3-0

Шайбы:
0:1 – 3 Ландескуг (Маккиннон, Тэйвс)
0:2 – 7 Кадри (Мэнсон, Нечас)
0:3 – 13 Друри (Тэйвс, Келли)
1:3 – 21 Стоун (Гертл, Марнер)
2:3 – 24 Карлссон (Марнер)
3:3 – 32 Колесар (Корчак, Кохлан)
4:3 – 48 Гертл (Корчак, Стоун)
5:3 – 59 Хауден (Теодор, Карлссон)

