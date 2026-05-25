Обладатель ЛЧ-2019 объявил о завершении игровой карьеры

Повесил перчатки на гвоздь.
Сегодня, 08:19       Автор: Валентина Чорноштан
Симон Миньоле / Getty Images
Симон Миньоле на своей странице в социальной сети X объявил о завершении игровой карьеры.

Напомним, что голкипер выступал за Брюгге, Сандерленд и Ливерпуль, добавим, что в составе мерсисайдской команды он выиграл Лигу чемпионов в 2019 году.

А в составе Брюгге Миньоле 5 раз становился чемпионом Бельгии, один раз выиграл Кубок Бельгии и дважды становился обладателем Суперкубка Бельгии.

Тем временем за свою национальную команду вратарь провел 35 матчей и ко всему прочему стал бронзовым призером Чемпионата мира-2018 года.

К слову, Конте подтвердил, что покинет пост тренера Наполи.

