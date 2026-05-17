Ливерпуль готов выложить 170 миллионов евро за звезду Баварии

Майкл Олисе может снова вернуться в АПЛ. Об этом сообщает Fichajes.

Ливерпуль предлагает 170 млн евро за вингера Баварии. Мерсисайдцам очень нравится игра француза, а именно его дриблинг и умение делать разницу в важных матчах.

Добавим, что Олисе присоединился к немецкой команде летом 2024 года из Кристал Пэлас и в этом сезоне стал ключевым игроком состава мюнхенцев.

На данный момент вингер для Баварии неприкосновенен, и такая сумма не изменит решения боссов чемпионов Бундеслиги, однако Ливерпуль попытается осуществить трансфер.

Тем временем аутсайдер АПЛ хочет приобрести другого француза, а именно Камавингу.

