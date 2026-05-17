iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реалу предложили двух звезд Ман Сити

"Горожане" рискуют потерять Гвардиола и Бернарду Силву
Сегодня, 14:22       Автор: Валентина Чорноштан
Йошко Гвардиол и Бернарду Силвы / Getty Images
Йошко Гвардиол и Бернарду Силвы / Getty Images

Представители Йошко Гвардиола и Бернарду Силвы предлагают Реалу подписать защитника и хавбека Манчестер Сити, передаёт As.

По имеющимся данным, мадридская команда интересовалась Йошко в 2023 году, однако тогда борьбу за хорвата выиграла английская команда. Но из-за того, что сейчас Сити не предлагает игроку новый контракт, его агенты ищут клуб для перехода.

Тем временем у опытного португальского полузащитника заканчивается соглашение с "горожанами", и он может бесплатно перейти в Реал и стать важным звеном, которым ранее был Лука Модрич.

Отмечается, что заинтересованность игроков в переходе в Реал связана с возможным назначением Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

Тем временем бывший наставник "королевской" команды стал главным тренером Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Бернардо Силва йошко гвардиол ФК Манчестер Сити

Статьи по теме

Аутсайдер АПЛ хочет приобрести Камавингу Аутсайдер АПЛ хочет приобрести Камавингу
Перес вызывает Мбаппе на разговор Перес вызывает Мбаппе на разговор
Моуринью хочет, чтобы Реал подписал игрока Барселоны Моуринью хочет, чтобы Реал подписал игрока Барселоны
Моуринью готовится возглавить Реал, а Бенфика уже определилась с заменой Моуринью готовится возглавить Реал, а Бенфика уже определилась с заменой

Видео

Ярмоленко сравнялся с Ребровым в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины
Ярмоленко сравнялся с Ребровым в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Серии А и Миколенко с Эвертоном против Сандерленда
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Динамо победило Полтаву, Металлист 1925 и Эпицентр сыграли вничью
просмотров

Последние новости

Европа14:47
Ливерпуль готов выложить 170 миллионов евро за звезду Баварии
Европа14:22
Реалу предложили двух звезд Ман Сити
НБА14:02
Стало известно будущее Леброна в Лейкерс
Бокс13:36
Реванш Уордли - Дюбуа под вопросом
Европа13:06
СМИ раскрыли тактические планы Алонсо в Челси
Формула 112:38
Ральф Шумахер: "Формуле-1 не нужно быть движущей силой гибридов"
Европа12:13
Хаби Алонсо главный тренер Челси
ММА11:53
Макгрегор вернулся. Уже и выбран его оппонент в карде
Европа11:25
Аутсайдер АПЛ хочет приобрести Камавингу
Европа10:50
Малиновский уже договорился о контракте с турецким клубом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK