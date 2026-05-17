Реалу предложили двух звезд Ман Сити

Представители Йошко Гвардиола и Бернарду Силвы предлагают Реалу подписать защитника и хавбека Манчестер Сити, передаёт As.

По имеющимся данным, мадридская команда интересовалась Йошко в 2023 году, однако тогда борьбу за хорвата выиграла английская команда. Но из-за того, что сейчас Сити не предлагает игроку новый контракт, его агенты ищут клуб для перехода.

Тем временем у опытного португальского полузащитника заканчивается соглашение с "горожанами", и он может бесплатно перейти в Реал и стать важным звеном, которым ранее был Лука Модрич.

Отмечается, что заинтересованность игроков в переходе в Реал связана с возможным назначением Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

Тем временем бывший наставник "королевской" команды стал главным тренером Челси.

