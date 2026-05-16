Ярмоленко сравнялся с Ребровым в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины

До рекордного показателя Шацких остался один забитый мяч.

В субботу, 16 мая, Динамо в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги одержало победу 2:0 над Полтавой.

Счет в этом поединке открыл Андрей Ярмоленко. Уже в дебюте встречи "бело-синие" получили право на пенальти, а 36-летний вингер киевлян на третьей минуте ударом с одиннадцатиметровой отметки переиграл голкипера.

Для Ярмоленко этот гол стал 123-м в чемпионате Украины, и в списке лучших бомбардиров за всю историю национального первенства он сравнялся с бывшим игроком Динамо и экс-тренером киевской команды и сборной Украины Сергеем Ребровым.

Первое место в рейтинге со 124 забитыми мячами занимает Максим Шацких.

