Главные цифры и детали нового договора Каррика с МЮ

Подробности долгосрочного соглашения с Юнайтед.
Сегодня, 14:43       Автор: Валентина Чорноштан
Майкл Каррик / Getty Images

Инсайдер и журналист Фабрицио Романо раскрыл детали договора Майкла Каррика с Манчестер Юнайтед.

Как он сообщает, 44-летний англичанин будет тренировать команду до июня 2028 года, в соглашении есть пункт о возможности продления контракта с наставником на год в случае успеха в сезоне.

Напомним, что Каррик возглавил МЮ в январе этого года после увольнения Рубена Аморима, добавим, что ранее он работал в системе Манчестер Юнайтед, был одним из помощников Сульшера и Моуринью.

Напомним, что под руководством Майкла Каррика Манчестер Юнайтед одержал 10 побед, трижды сыграл вничью и потерпел всего два поражения, сейчас команда занимает 3-е место в АПЛ.

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
