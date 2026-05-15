Челси – Манчестер Сити: превью финала Кубка Англии

Старейший турнир мира — это Кубок Англии. И вот очередной его розыгрыш подходит к своему завершению.

В этом году до финала добрались два гранда английского футбола, для которых нынешний сезон складывается не так хорошо, как они того хотели бы.

Челси – Манчестер Сити

17:00, Уэмбли (Лондон)

Путь к финалу

Оба коллектива стартовали в турнире с третьего раунда и успели провести по пять поединков.

Челси начал свой путь выездным разгромом Чарльтона (5:1), а в следующем поединке был обыгран Халл Сити (4:0). А вот 5-й раунд едва не стал сенсационным, ведь сумасшедший Рексем лишь в экстра-таймах уступил более именитому клубу (4:2).

Четвертьфинал для Челси вообще оказался самым легким матчем всего сезона — победа над Порт Вейл со счетом 7:0. В конце апреля Челси на Уэмбли в полуфинале встречался с Лидсом, и там все решил единственный гол Энцо Фернандеса в середине первого тайма.

Манчестер Сити в своем первом матче Кубка сумел забить в ворота соперника десять голов — Эксетер Сити был разгромлен со счетом 10:1. В поединке с соседским Солфордом было не так легко, но все же победа (2:0) была добыта.

Настоящим испытанием стал матч 5-го раунда против Ньюкасла. «Сороки» забили первыми и заставили «горожан» отыгрываться. Но команда Пепа Гвардиолы довольно уверенно с этим справилась, забив три мяча в ответ.

А уже в четвертьфинале был Ливерпуль, был хет-трик Холанда и слишком легкая победа 4:0. Главным препятствием на пути к финалу был Саутгемптон из Чемпионшипа, который и открыл счет лишь на 79-й минуте. Но когда сенсация была уже очень близка, Сити забил дважды и вышел в финал.

Форма команд

Давайте будем честны, Челси — просто ужасен. Начиная с начала марта, лондонцы выиграли только три поединка, и все именно в Кубке страны.

В Лиге чемпионов и АПЛ у «пенсионеров» восемь поражений в девяти матчах. Лишь с Ливерпулем на прошлой неделе удалось сыграть вничью. Можно ли расценивать тот результат как улучшение формы команды? Посмотрим.

У Ман Сити, по сравнению с Челси, ситуация просто идеальная. Да, у команды Пепа Гвардиолы бывают проблемы, но серия из восьми побед в девяти последних матчах говорит сама за себя.

Единственный раз, когда «горожане» не смогли выиграть, — это был поединок в АПЛ против Эвертона, а в течение последней недели были две победы со счетом 3:0 над Кристал Пэлас и Брентфордом.

Ориентировочные составы

К и без того ужасной форме Челси добавляются еще и проблемы с составом команды. Повреждения разной степени имеют Алехандро Гарначо, Эстевао, Джейми Гиттенс, Педру Нету, а у основного голкипера Роберта Санчеса сотрясение мозга.

Есть вариант, что Нету сможет сыграть, но если он будет не готов, то у Челси просто больше нет доступных вингеров…

Ориентировочный состав Челси: Йоргенсен — Джеймс, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Сантос — Палмер, Фернандес, Нету — Педру

У Сити ситуация куда лучше. Были проблемы у Родри, но и он вроде бы готов играть. Традиционно ожидается, что в Кубке в воротах сыграет Траффорд вместо Доннаруммы, а в остальном больших изменений в составе ждать не стоит.

Ориентировочный состав Ман Сити: Траффорд — Нуньес, Хусанов, Геї, О'Райли — Родри, Силва — Семеньо, Шерки, Доку — Холанд

Прогноз на игру

Накануне поединка все выглядит так, будто у Челси нет шансов на победу. Все говорит против них — ужасная форма, травмы, тренер-новичок.

Накануне поединка все выглядит так, будто у Челси нет шансов на победу. Все говорит против них — ужасная форма, травмы, тренер-новичок.

Прогноз ISPORT: Ман Сити выиграет и, возможно, сохранит свои ворота сухими.

