Промоутер назвал следующего соперника Дюбуа после победы над Уордли

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о будущем нового обладателя титула WBO в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа после его победы в титульном бою против Фабио Уордли.

Функционер выразил уверенность, что побежденный британский боксер потребует от соотечественника незамедлительный реванш, который был предусмотрен контрактом на первый поединок.

"Я думаю, что Уордли придется активировать пункт о реванше. К сожалению, я был в такой ситуации раньше, когда Энтони Джошуа досрочно проиграл Энди Руису. Все говорили, что тебе нельзя этого делать, его уверенность пошатнется, ему нужен промежуточный бой. Но у тебя есть только одна возможность активировать пункт о реванше или же ты ее упустишь.

Так что у Уордли сейчас есть шанс прямо выйти на титульный бой в супертяжелом весе. Не поймите меня неправильно, это был очень тяжелый бой в физическом плане, и я считаю, что это будет очень опасный реванш. Но Фабио может победить в нем. Он способен на это.

Я считаю Уордли андердогом, но он может выиграть этот бой. Он может завоевать чемпионский титул, и если у него все в порядке со здоровьем, то я думаю, что Уордли должен рискнуть. Я не сомневаюсь, что они воспользуются пунктом о реванше", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Напомним, что Дюбуа одолел Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде.

