Моуринью готовится возглавить Реал, а Бенфика уже определилась с заменой

Нынешний наставник Бенфики Жозе Моуринью вскоре должен вернуться на пост главного тренера Реала.

По информации Correio da Manhã, 63-летний специалист уже уведомил президента "орлов" Руя Кошту, что не намерен продолжать работу с лиссабонцами, хотя руководство клуба настаивало на том, чтобы он остался.

Тем не менее отмечается, что мадридский клуб уже договорился о возвращении Моуринью, а Бенфика получит компенсацию в размере семи миллионов евро.

Читай также: Бенфика хочет продать Судакова ради подписания другого игрока

Ожидается, что официальное представление португальского специалиста в качестве тренера Реала должно состояться на следующей неделе в Мадриде.

В то же время сообщается, что Бенфику вместо Моуринью должен возглавить Марку Силва, ныне работающий в английской Премьер-лиге с Фулхэмом.

Переговоры между лиссабонским клубом и 48-летним португальским специалистом находятся на продвинутой стадии, а о его назначении также могут объявить на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Бенфика установила цену на украинского голкипера Анатолия Трубина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!