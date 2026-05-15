Моуринью готовится возглавить Реал, а Бенфика уже определилась с заменой
Нынешний наставник Бенфики Жозе Моуринью вскоре должен вернуться на пост главного тренера Реала.
По информации Correio da Manhã, 63-летний специалист уже уведомил президента "орлов" Руя Кошту, что не намерен продолжать работу с лиссабонцами, хотя руководство клуба настаивало на том, чтобы он остался.
Тем не менее отмечается, что мадридский клуб уже договорился о возвращении Моуринью, а Бенфика получит компенсацию в размере семи миллионов евро.
Ожидается, что официальное представление португальского специалиста в качестве тренера Реала должно состояться на следующей неделе в Мадриде.
В то же время сообщается, что Бенфику вместо Моуринью должен возглавить Марку Силва, ныне работающий в английской Премьер-лиге с Фулхэмом.
Переговоры между лиссабонским клубом и 48-летним португальским специалистом находятся на продвинутой стадии, а о его назначении также могут объявить на следующей неделе.
