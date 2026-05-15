iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Моуринью готовится возглавить Реал, а Бенфика уже определилась с заменой

Трубин и Судаков получат нового тренера в лиссабонской команде.
Сегодня, 13:42       Автор: Игорь Мищук
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Нынешний наставник Бенфики Жозе Моуринью вскоре должен вернуться на пост главного тренера Реала.

По информации Correio da Manhã, 63-летний специалист уже уведомил президента "орлов" Руя Кошту, что не намерен продолжать работу с лиссабонцами, хотя руководство клуба настаивало на том, чтобы он остался.

Тем не менее отмечается, что мадридский клуб уже договорился о возвращении Моуринью, а Бенфика получит компенсацию в размере семи миллионов евро.

Читай также: Бенфика хочет продать Судакова ради подписания другого игрока

Ожидается, что официальное представление португальского специалиста в качестве тренера Реала должно состояться на следующей неделе в Мадриде.

В то же время сообщается, что Бенфику вместо Моуринью должен возглавить Марку Силва, ныне работающий в английской Премьер-лиге с Фулхэмом.

Переговоры между лиссабонским клубом и 48-летним португальским специалистом находятся на продвинутой стадии, а о его назначении также могут объявить на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Бенфика установила цену на украинского голкипера Анатолия Трубина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Реал Мадрид Жозе Моуринью марку силва

Статьи по теме

Известно, сколько Перес предложил Реалу за выход в полуфинал Известно, сколько Перес предложил Реалу за выход в полуфинал
"Судья не хотел, чтобы мы вышли дальше" Перес об удалении Камавинга в матче ЛЧ "Судья не хотел, чтобы мы вышли дальше" Перес об удалении Камавинга в матче ЛЧ
Стала известна сумма компенсации за уход Моуринью Стала известна сумма компенсации за уход Моуринью
Лунин рискует пропустить конец сезона Лунин рискует пропустить конец сезона

Видео

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: поединок Ливерпуля, матчи украинских лиг
просмотров
Свитолина одолела Швентек и сыграет в финале турнира в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вплотную приблизился к лидерам
просмотров
УПЛ: Кудровка отправила Рух в переходные матчи
просмотров

Последние новости

Бокс14:12
Промоутер назвал следующего соперника Дюбуа после победы над Уордли
Европа13:42
Моуринью готовится возглавить Реал, а Бенфика уже определилась с заменой
Украина13:10
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Будкивский догнал Пономаренко на вершине, Итодо и Сторчоус подтянулись в тройку преследователей лидеров
Украина12:50
Таблица УПЛ: ЛНЗ вернул себе вторую строчку, подвинув Полесье
Украина12:38
Представители Эпицентра забрали награды лучшему тренеру и игроку 28-го тура УПЛ
Украина11:55
Будущий главный тренер сборной Украины тайно обручился перед своим назначением
Украина10:58
Ребров внес десятки миллионов гривен залога за Ермака
Европа10:32
Украинский полузащитник продлил контракт с польским клубом
НХЛ10:00
Кубок Стэнли: Вегас закрыл серию с Анахаймом, Монреаль повел в противостоянии с Баффало
НХЛ09:44
Плей-офф НХЛ: Вегас одержал четвертую победу над Анахаймом, Монреаль обыграл Баффало
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK